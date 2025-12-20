ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бъдещето дойде: японка се омъжи за генериран от изкуствен интелект мъж

32-годишна японка организира сватбена церемония с изкуствено генериран мъж – дигитален партньор, създаден чрез AI платформа, предава Нова тв.

Събитието не представлява законно признат брак, но е широко отразено в медии и предизвика сериозен обществен интерес. Кадри от церемонията показват силно емоционалната реакция на жената, което допълнително разпали дебата дали подобни връзки са форма на личен избор или сигнал за по-дълбок социален проблем.

Според публично достъпна информация жената е имала реален партньор в миналото, а общуването с AI започнало като начин за справяне с лични трудности. Постепенно дигиталната връзка прераснала в емоционална привързаност.

Япония от години е сочена като пример за общество, в което алтернативните форми на взаимоотношения набират популярност – от „семейства под наем" до виртуални партньори. Подобни тенденции се наблюдават и в САЩ, където AI приложенията за емоционална подкрепа и компания имат милиони потребители.

Случаят отново повдига въпроса: дали изкуственият интелект запълва празнота, създадена от съвременния начин на живот, или постепенно заменя реалната човешка близост.

