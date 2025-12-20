ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Гърция ще може да теглиш пари в брой от магазини...

Най-малко петима от "Ислямска държава" са убити при удари, нанесени от САЩ

Петима от „Ислямска държава“ са убити при удари, нанесени от САЩ Снимка: Архив

Най-малко петима членове на групировката "Ислямска държава" са били убити при ударите, нанесени от САЩ, след атака, която отне живота на двама американски военни и един преводач. Това съобщи Сирийският център за наблюдение на правата на човека.

Сред тях е и "ръководител на клетка", отговарящ за дроновете в района, уточни представителят на организацията Рами Абдел Рахман. Те са били убити в провинция Дейр аз Зур, пише БТА.

Сноощи САЩ обявиха, че са нанесли удари по повече от 70 цели в няколко района на Сирия, а Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е нанесъл "много тежък ответен удар" след атаката срещу неговите войници.

"Нанасяме много силни удари срещу бастионите на ИД", написа американският президент в социалната мрежа "Трут соушъл", малко след като Пентагонът обяви началото на масираната операция.

Според източник от службите за сигурност, цитиран от АФП, ударите са били насочени срещу клетки на ИД в провинциите Хомс, Дейр аз Зур и Рака.

Атаката, при която преди седмица загинаха трима американци в пустинния район на Палмира, е била извършена от член на сирийските сили за сигурност, който според властите е щял да бъде уволнен заради "екстремистките си ислямистки идеи". Вашингтон обвини джихадистката групировка "Ислямска държава" (ИД), която обаче не пое отговорност за атаката.

Това е първият подобен инцидент в Сирия откакто преди година властта беше поета от Ахмад аш Шараа, който се разграничи от джихадисткото си минало и се сближи със САЩ. ИД контролираше региона на Палмира, преди да бъде разгромена от международна коалиция през 2019 г., припомня АФП.

