Българска джебчийка в Мадрид е задържана над 100 пъти. Тя се казва Елеонора и едва на 24 години. Често се превъплъщава като управител в магазини за дрехи, но всъщност дебне за следващата си жертва.

Елеонора попада в полезрението на Алекс и Хавиер от гражданския патрул в Мадрид, които я хващат в крачка при опит за кражба на телефон от нищо неподозиращ турист. Според доброволците, българските джебчии са специалисти именно в магазините за дрехи, автобусите, асансьорите и гарите. Те започват своята „кариера" още в ранна възраст, често като част от организирани престъпни групи или фамилии.

Само в Мадрид младата жена е арестувана над 100 пъти, но заради вратичка в закона не попада в ареста. В Испания, ако откраднатото е на стойност под 400 евро, крадецът получава само глоба.

„Глобите са нищожни - около 200-300 евро. Те често казват, че нямат пари, не плащат и просто си тръгват без затвор", разказват от гражданския патрул пред Нова тв.

Тези групи могат да генерират между 2000 и 3000 евро чиста печалба на ден. „Таргетират туристи, които носят по 500-600 евро в себе си. Ако имат 5 или 6 успешни удара, парите веднага се изпращат в България за покупка на големи къщи. Контрол на практика няма", споделят информирани източници.

Освен от кражбите, джебчийските групи пестят и от битови разходи, възползвайки се от специфичното испанско законодателство. Те често се нанасят незаконно в празни жилища, откъдето съдът не може да ги изгони в продължение на една или две години, особено ако имат деца. Така те живеят напълно безплатно, докато „работят" по улиците.

Елеонора е от Радомир, показва проверка на телевизията. Съседите не общуват със семейството й.

„Тях ги няма, по чужбина са. Казват, че Елеонора е джебчийка - 100 на 100 е вярно, така се чува от хората", споделя съседката Росица.