В Гърция ще може да теглиш пари в брой от магазини...

Президентът на Сомалия даде ексклузивно интервю за КМГ

Президентът на Сомалия Хасан Шейх Мохамуд даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група. Той заяви, че разширяването на високото ниво на отваряне на Китай ще допринесе за по-нататъшното развитие на сътрудничеството между Китай и Африка. Това предоставя възможности за света и в частност за Африка.

В интервюто Мохамуд изрази искрена благодарност за посещението на екипа на КМГ в Сомалия и подчерта дълбоките традиции на приятелство между двете страни. По думите му Китай и Сомалия поддържат дългогодишни приятелски отношения, основани на взаимно уважение и доверие. От обявяването на независимостта на Сомалия Китай последователно оказва подкрепа на страната. Президентът отбеляза, че дори през тридесетте години на нестабилност, белязани от гражданска война и разруха, ключовите проекти за сътрудничество и китайската помощ са били запазени. Много от тези проекти, включително болници, стадиони и магистрали, продължават и днес да служат на сомалийския народ.

