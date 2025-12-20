ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Фокусът на Китай върху образованието е ключов за развитието на изкуствения интелект

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Инвестициите на Китай във висшето образование, съчетани с големия му човешки потенциал, са решаващ фактор за развитието на изкуствения интелект, заяви носителят на наградата „Тюринг" за 1986 г. Джон Едуард Хопкрофт в интервю за ИА „Синхуа".

По думите му китайските студенти имат предимство, тъй като живеят в страна, която отдава изключително значение на образованието в областта на изкуствения интелект. Хопкрофт е преподавал в редица китайски университети и е един от инициаторите на националния пилотен проект на Министерството на образованието „Проект 101" за подобряване на обучението в бакалавърските програми.Проектът стартира през 2021 г. в компютърните науки и впоследствие бе разширен до осем фундаментални дисциплини, включително математика и химия, като през 2024 г. бе създаден и неговият AI модул.

Хопкрофт подчерта, че китайските университети разполагат с едни от най-добрите студенти в света, и насърчи младите таланти да развиват не само технически умения, но и креативност и лични цели.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

