17 г. затвор за бившия пакистански премиер Имран Хан и съпругата му за корупция

Пакистански съд осъди бившия премиер Имран Хан и съпругата му Бушра Биби на по 17 години затвор по корупционно дело за незаконно задържане и продажба на луксозни държавни подаръци.

Хан е в затвора от август 2023 г. и освен последната присъда бе изправен пред десетки други дела, включително обвинения в корупция и нарушаване на държавната тайна, пише БТА.

Бившият премиер, който загуби властта през 2022 г., отрича всички обвинения, а неговата партия твърди, че съдебните процеси са политически мотивирани.

Адвокатът на Хан и Биби заяви пред Ройтерс, че съдът е произнесъл присъдата, без да изслуша аргументите на защитата. Двамата са осъдени на 10 години строг затвор за престъпна злоупотреба с доверие по Наказателния кодекс, към които са добавени още седем години по антикорупционното законодателство, както и значителна парична глоба

Делото е свързано с незаконно задържане и продажба на държавни подаръци, включително скъпи часовници, получени от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

По друго дело със сходен предмет през 2023 г. Хан беше осъден на 14 години затвор, а съпругата му - на седем години лишаване от свобода, но тези присъди впоследствие бяха отменени след обжалване.

Имран Хан, бивш международен състезател по крикет, станал по-късно политик, остава една от най-поляризиращите фигури в Пакистан. Неговата партия - Пакистанско движение за справедливост, е извън властта, докато той продължава съдебните си битки.