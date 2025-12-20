Администрацията на Тръмп санкционира двама, участвали в президентските избори в Хондурас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи визови ограничения на двама представители на изборните власти в Хондурас, съобщи Асошиейтед прес.

В аргументацията си за санкциите Държавният департамент на САЩ посочва, че двамата са осъществили недопустима намеса в преброяването на гласовете от последните президентски избори в централноамериканската страна, пише БТА. Санкционираните са членове на Националния избирателен съвет на Хондурас и принадлежат към управляващата лява формация ЛИБРЕ.

"САЩ няма да толерират действия, които подкопават националната ни сигурност и стабилността в региона. Ще разгледаме всички подходящи мерки, за да възпрем онези, които пречат на преброяването на гласовете в Хондурас", се казва в позицията на Вашингтон.

Близо 20 дни след изборите в Хондурас окончателните резултати все още не са обявени. Поради малката разлика между водещите кандидати изборните власти предприеха специална ревизия в 2792 секции, където са установени предполагаеми несъответствия и грешки. Процесът на повторно преброяване започна в четвъртък, след като беше блокиран повече от седмица.

При 99,85% обработени протоколи консервативният кандидат Насри Асфура от Националната партия на Хондурас води с 40,24% от гласовете. Той беше подкрепен от Тръмп в навечерието на изборите. На второ място е Салвадор Насралла от Либералната партия на Хондурас с 39,64%. Трета остава кандидатката на управляващата партия ЛИБРЕ Рикси Монкада с 19,12% от гласовете, която все още не е признала резултатите.

Опонентите на Асфура определиха подкрепата на Тръмп като външна намеса в изборния процес.

През последната година американската администрация води по-агресивна политика в Латинска Америка, като открито подкрепя десни съюзници и упражнява натиск върху леви правителства и движения, отбелязва АП.

По-рано Тръмп помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, който през 2024 г. беше осъден от американски съд на 45 години затвор за участие в наркотрафик.