Съветник на Путин замина за Маями за предстоящите преговори за Украйна

Руският пратеник по икономическите въпроси Кирил Дмитриев обяви, че заминава за Маями, където започват поредица от преговори в опит да се сложи край на войната в Украйна.

"На път за Маями", написа Дмитриев в съобщение в "Екс". Той добави емотикон на гълъб на мира и прикачи кратко видео, показващо утринното слънце, пробиващо облаците над плаж, ограден с палми, предава БТА.

"Докато войнолюбците продължават да работят усилено, за да подкопаят американския план за мир в Украйна, си спомних това видео от предишното ми посещение: светлината, пробиваща облаците", добави той.

Украински и европейски екипи също посетиха този град в американския щат Флорида, за да участват в преговорите, водени от Стив Уиткоф, специалният пратеник на Доналд Тръмп, и Джаред Къшнър, зет на американския президент.

Участието на Русия и Европа в тези преговори бележи напредък в сравнение с предишната фаза, през която американците водеха преговори на различни места с всяка от страните, припомня АФП. Малко вероятно е обаче Дмитриев да води преки преговори с украински и европейски преговарящи, на фона на обтегнатите отношения между страните. Москва твърди, че участието на Европа в преговорите само вреди на процеса и представя лидерите на континента като войнолюбци, припомня агенцията.

Преговорите се провеждат, след като руският президент Владимир Путин обеща да продължи военната си офанзива в Украйна, приветствайки постигнатите от Москва успехи на бойното поле близо четири години след началото на войната, по време на годишната пресконференция в петък. Днес Русия заяви, че е превзела и още две села в Сумска и Донецка област.

Вчера руска балистична ракета уби осем души и рани 27 близо до Одеса, според местния губернатор Олег Кипер.

Киев от своя страна заяви днес, че е унищожил два руски изтребителя на летище в окупирания Кримски полуостров, според Службата за сигурност на Украйна (ССУ).

Пратениците на Доналд Тръмп настояват за план, в който САЩ да предложат гаранции за сигурността на Украйна, но който вероятно ще изисква Киев да отстъпи част от територията си, перспектива, която много украинци отхвърлят.