Пътнически влак блъсна и уби 7 слона в Индия

Седем слона бяха убити и един - ранен, след като пътнически влак, пътуващ за Делхи, се е сблъска със стадо в североизточната част на Индия в събота сутринта, предадоха Ройтерс и АФП.

Инцидентът в района Ходжай в щата Асам е станал на място, което не е обозначено като коридор за слонове, съобщи в изявление железопътната компания Northeast Frontier Railway, предава БТА.

Машинистът е задействал аварийните спирачки, когато видял животните, но слоновете продължили да вървят към влака, съобщиха от компанията, цитирана от Ройтерс.

Сблъсъкът е станал в 2:17 ч. сутринта местно време. В резултат на сблъсъка локомотивът и пет вагона на влака са дерайлирали, но няма ранени пътници, се казва още в изявлението.

„Влаковете, които трябва да преминат през този участък, се отклоняват по друга линия. Работи се по възстановяването на движението", съобщиха от железопътната компания.

В щата Асам живеят над 4000 от общо 22 000 диви слона в Индия, отбелязва АФП. Изсичането на горите и строителните обекти в близост до местообитанията на тези животни ги принуждават да се отдалечават все повече в търсене на храна, което все по-често води до сблъсъци с хората. През 2023 и 2024 г. 629 души са убити от слонове в Индия, допълва АФП, като цитира официални данни.