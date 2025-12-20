Българска следа в нелегална фабрика за цигари в Италия (Видео)

Разкриха нелегалното производство до Рим с български работници

То било с производствен капацитет от 4 млн. къса на ден

Италианската Финансова гвардия нанесе сериозен удар срещу международния трафик на контрабандни цигари, след като разкри мащабна нелегална индустриална структура, действаща в област Лацио. Операцията е проведена от Командването на Финансовата гвардия в Палермо с подкрепата на звената в Рим и Фрозиноне и е координирана от Европейската прокуратура (EPPO) в Палермо. В хода на действията е установено и присъствието на граждани от България и Украйна.

След продължителни и сложни оперативни действия разследващите са идентифицирали два основни обекта в градовете Помеция и Ферентино. В първия е била разположена нелегалната фабрика за масово производство на цигари, а вторият е служел като логистична база за съхранение на суровини и готова продукция. Инсталациите, чиято обща стойност надхвърля 2 млн. евро, са били оборудвани с машини, позволяващи производство на около 4 млн. къса цигари дневно.

Двата обекта са заемали площ от приблизително 4 000 кв.м. и са били организирани като пълноценна производствена верига, наподобяваща тази на легалната тютюнева индустрия. По време на операцията са иззети 27 тона готови цигари, 19 тона тютюн, 134 палета с материали за опаковане, в това число кутии с логотона известни международни марки, както и 4 тежкотоварни камиона, използвани за транспортиране на стоката.

При проверките на място служителите на Финансовата гвардия са установили присъствието на седем български и украински граждани. Те са предадени на съдебните власти по обвинения за държане на контрабандни тютюневи изделия и за фалшифициране на търговски марки.

Според разследващите локализирането на нелегалните обекти е било изключително трудно поради прилагането на сложни мерки за прикритие. Организаторите са използвали устройства за заглушаване на комуникации и детектори за честоти, с които са се опитвали да блокират GSM и GPS сигнали и да засичат евентуални средства за проследяване. За преодоляване на тези защити са били използвани продължително наблюдение, проследяване, видеонаблюдение и дронове.

По официални оценки, ако конфискуваните цигари бяха пуснати на пазара, щетите за бюджета на Италия и за ЕС от неплатени акцизи и ДДС биха възлезли на около 7,4 млн. евро. Потенциалните незаконни печалби на фабриката се изчисляват на приблизително 700 хиляди евро на ден, над 240 млн. евро годишно, като общите щети за публичните финанси се оценява на около 160 млн. евро.