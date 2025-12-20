Освобождавали затворници от Беларус без паспорт, само с бял лист с име и снимка

Единственият официален документ, който правозащитникът Владимир Лабкович е имал у себе си, когато е бил внезапно освободен от беларуски затвор, с вързани очи и откаран в съседна Украйна, е бил лист хартия с името му и снимка.

"След четири години и половина на малтретиране в затвора, бях изхвърлен от собствената си страна без паспорт или валидни документи", каза Лабкович по телефона от Украйна пред Асошиейтед Прес. "Това е поредният мръсен трик на беларуските власти, които продължават да ни затрудняват живота", пише БТА.

47-годишният Лабкович беше един от 123-мата затворници, освободени от Беларус на 13 декември в замяна на отмяната от страна на САЩ на някои търговски санкции срещу авторитарното правителство на президента Александър Лукашенко. Всички, с изключение на девет, бяха откарани в Украйна, а останалите – включително лауреатът на Нобелова награда за мир Алес Бяляцки – бяха откарани в Литва.

Напоследък Лукашенко се стреми към по-добри отношения със Запада, като от юли 2024 г. е освободил стотици затворници.

Но в последния акт на унижение и репресия, на новоосвободените затворници често не се казва, че ще бъдат депортирани без паспорти или други документи за самоличност. Те трябва да започват живота си наново в чужбина, като се сблъскват с бюрократични пречки без никаква помощ от родината си, посочва АП.

Тъй като очите му били завързани, Лабкович каза, че той и другите са могли да разберат само, че се движат на юг. Според правозащитници, най-малко 18 затворници, отведени в Украйна – включително Лабкович и беларуските опозиционни фигури Виткар Бабарика и Мария Колесникова – не са имали документи при себе си.