Италианската полиция погна 384 души и 1,4 тона наркотици

1824
Иззети наркотици

Италианската полиция съобщи днес, че е арестувала 384 души и конфискувала 1,4 тона наркотици в рамките на мащабна операция срещу трафика на наркотици.

В допълнение към арестите, полицаите са поставили под разследване 655 лица, включително 39 непълнолетни, и са конфискували 35 кг кокаин и повече от 40 огнестрелни оръжия, съобщава БТА.

Операцията, приключила вчера в няколко провинции, доведе до временно затваряне на пет магазина за канабис в три града след 312 проверки.

По време на проверките полицията заяви, че е конфискувала 296 кг продукти от канабис, които според първоначалните тестове са се оказали незаконни наркотици.

През юни Италия одобри декрет за сигурност, който забранява т.нар. "легален" канабис и обявява за незаконна търговията с "лек канабис" или коноп, който за разлика от марихуаната няма психоактивни ефекти.

Иззети наркотици

