Тръмп номинира нов командир на американските сили в Латинска Америка

Американският президент Доналд Тръмп номинира генерал-лейтенант Франсис Л. Донован за нов командир на американските сили в Латинска Америка, предаде Франс прес.

Донован ще оглави Южното командване на САЩ, наследявайки адмирал Алвин Холси, който напуска поста, пише БТА.

В съобщение, публикувано на сайта на Пентагона, министърът на отбраната Пийт Хегсет потвърди номинацията на Франсис Донован, който следва да поеме командването, отговарящо за Южна и Централна Америка. Назначението на Донован, който понастоящем е заместник-началник на Командването на специалните сили на САЩ, подлежи на одобрение от Сената на САЩ, се посочва в съобщението.

В средата на октомври адмирал Алвин Холси съобщи, че на 12 декември ще освободи поста, за да се пенсионира. Американски медии отбелязват, че Холси е изразявал резерви относно ударите, които Пентагонът нанася срещу кораби на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море и Тихия океан, включително край бреговете на Венецуела.

През последните месеци Съединените щати разположиха военни сили край венецуелските брегове и нанесоха удари по кораби, определяни като свързани с наркотрафик. Според медийни публикации, най-малко 104 души са убити, без Вашингтон публично да представи доказателства, че всички поразени цели са свързани с незаконен трафик на наркотици.

Паралелно с това Тръмп на няколко пъти заплаши с възможна наземна интервенция срещу правителството на венецуелския президент Николас Мадуро. В интервю за Ен Би Си американският президент заяви, че не изключва военен конфликт с Каракас.