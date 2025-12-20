ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха 32-годишен мъж в Ямбол за притежание и ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21949973 www.24chasa.bg

Сръбският министър Братина се извини за думите си, че Хърватия трябва да бъде "наказана със загуба на територия"

1532
Сръбският министър на информацията и телекомуникациите Борис Братина. Снимка: Профил на Борис Братина във Фейсбук

Сръбският министър на информацията и телекомуникациите Борис Братина се извини в петък за неотдавнашните си изявления, че Хърватия, подобно на Украйна, трябва да бъде "наказана със загуба на територия", предадоха ХИНА и регионалната телевизия Ен1.

Преди дни Братина заяви пред телевизия "Информер", че Хърватия следва да бъде "наказана със загуба на територия" заради историческата си роля, включително по време на Първата и Втората световна война и конфликтите от 90-те години, пише БТА.

В съобщение, публикувано на уебсайта на сръбското Министерство на информацията и телекомуникациите късно в петък вечерта, се посочва, че Братина се извинява от името на министерството и от свое име "за пропуска, допуснат на 17 декември 2025 г., във връзка с изявлението, направено по телевизия „Информер", в което се казва, че Хърватия, подобно на Украйна, трябва да плати с територия".

В текста се посочва още, че от министерството осъзнават, че това изявление "е причинило неудобства и недоразумения във връзка с отношенията между двете приятелски страни (Сърбия и Хърватия)". От ведомството допълниха, че изявлението на сръбския министър е било интерпретирано погрешно и не е било свързано с текущите събития, а изразената позиция се е отнасяла "изключително до значително по-ранен исторически период".

В изявлението на сръбското министерство се казва, че Братина, като член на сръбското правителство, който се ръководи от външната политика на Сърбия, подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както се потвърждава от предишните му изявления, в които той многократно е подчертавал, че въоръженият конфликт в Украйна "представлява голяма трагедия за украинския народ".

Министърът на външните работи на Хърватия Гордан Гърлич Радман осъди остро изявлението на Братина като агресивно и неприемливо, а Министерство на хърватските ветерани призова Сърбия "да спре да мечтае за Велика Сърбия", информира ХИНА.

На 18 декември Министерството на външните работи на Украйна също осъди изявленията на сръбския министър, припомня още хърватската агенция.

Сръбският министър на информацията и телекомуникациите Борис Братина. Снимка: Профил на Борис Братина във Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване