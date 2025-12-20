Киев: Руска атака за втори пореден ден по украинско пристанище в Одески район

Руска атака порази съоръжения в украинското пристанище Пивдени, в близост до Одеса, заяви украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от Ройтерс.

Това е втора поредна атака срещу пристанищна инфраструктура в Одески район, след като ден по-рано руски ракетен удар причини смъртта на осем души там, пише БТА.

"Руските сили умишлено атакуват граждански логистични маршрути", написа Кулеба в "Телеграм".

Украинската служба за гражданска защита съобщи във "Фейсбук", че при ракетна атака срещу пристанищната инфраструктура в Одески район са загинали най-малко осем души, а 27 са ранени, някои от тях тежко. Част от пострадалите са били в автобус в епицентъра на удара, който е подпалил камиони и е нанесъл щети по паркирани автомобили. Председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер заяви, че пристанищната инфраструктура е била ударена с балистични ракети.

Украинските сили поразиха с дронове руски военен кораб и други съоръжения, съобщи Генералният щаб на украинската армия, цитиран от ДПА. Според изявление, публикувано в "Телеграм", през изминалата нощ е бил нанесен удар по руския военен кораб "Охотник", който е патрулирал в Каспийско море близо до платформа за добив на нефт и газ. Ударена е и нефтена платформа в находището "Филановски" в Каспийско море, експлоатирано от руския петролен гигант "Лукойл".

Междувременно регионалната военна администрация на Сумска област съобщи, цитирана от агенция Укринформ, че в рамките на 24 часа руската армия е обстреляла района близо 50 пъти, причинявайки значителни щети на гражданската инфраструктура.