Населението на Кипър расте, но продължава да застарява

Населението на Република Кипър расте, но продължава да застарява. Това показват статистически данни на Кипърската статистическа служба (CyStat), пише БТА.

Населението на Кипър, без северната част, се оценява на 983 000 души в края на 2024 г., което е увеличение с 1,7 процента спрямо 966 400 души, регистрирани в края на 2023 г., съобщи статистическата служба в петък.

Децата под 15-годишна възраст са представлявали приблизително 15,2 процента от населението през 2024 г., докато жителите на 65 и повече години са съставлявали 18,3 процента. За сравнение, през 2000 г. те са били съответно 22,3 процента и 11,3 процента.

Следователно се наблюдава постепенно увеличение на дела на възрастните хора и намаляване на дела на децата, което демонстрира процес на застаряване на населението, отбелязва статистическата служба.

Що се отнася до раждаемостта броят на ражданията в южната част на острова е спаднал до 9766 през 2024 г. от 10 241 през предходната година. Средната възраст на жените при раждане на първото им дете през 2024 г. е била 30,4 години.

По отношение на смъртността броят на починалите е достигнал 6753 през 2024 г., което е леко увеличение спрямо 6742 през 2023 г.

Продължителността на живота се е увеличила до 81,4 години за мъжете и 85,8 години за жените през 2024 г., в сравнение със съответно 81 и 85 години през 2023 г.

Детската смъртност е намаляла до три смъртни случая на 1000 живородени деца, в сравнение с 4,5 през предходната година.

Нетната миграция остана положителна през 2024 г. и се оценява на 13 588 души. Кипър регистрира положителна нетна миграция от 1983 г. до 2011 г., последвана от отрицателно салдо между 2012 г. и 2015 г. От 2016 г. нетната миграция отново е положителна.

Дългосрочните имигранти – кипърци и чужденци, пристигащи с цел установяване или временна работа за една година или повече – са били 40 471 през 2024 г., като са останали на същото ниво като през 2023 г., когато са били 40 761.

Броят на емигрантите – кипърци и чужденци, пребивавали в Кипър поне една година – се оценява на 26 883 души през 2024 г. в сравнение с 26 979 през 2023 г.

Статистическата служба публикува и данни за браковете и разводите. Общият брой на браковете е спаднал до 10 334 през 2024 г. от 11 766 през 2023 г. Църковните бракове са намалели от 4355 на 3801, докато гражданските бракове са намалели от 7411 на 6533 .

Както и в предишни години, голям брой граждански бракове са сключени с чужденци, които не пребивават в Кипър. От 6533 граждански брака, сключени през 2024 г., само 1908 са сключени с местни жители, информира още кипърското издание. В резултат на това общият брой на браковете сред местните жители е 5709.

Междувременно общият брой на разводите през 2024 г. е намалял до 2107 от 2134 през 2023 г.

Кипър е разделен от 1974 г., когато Турция нахлу в северната част след преврат от подкрепени от хунтата в Атина поддръжници на обединение на острова с Гърция. Кипърските турци обявиха независимост през 1983 г., но само Турция я признава и поддържа над 35 000 войници в северната третина на острова, припомня АП. Въпреки че Кипър се присъедини към Европейския съюз през 2004 г., само кипърските гърци на юг, където се намира международно признатото правителство на острова, се радват на всички предимства от членството.