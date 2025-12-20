Стотици хиляди хора се събраха за погребението на водещ бангладешки активист

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици хиляди хора присъстваха днес на погребението на водещ бангладешки активист, който почина от огнестрелни рани след нападение в Дака по-рано този месец, пише БТА.

Това става на фона на нарастващо политическо напрежение в страната преди изборите.

Шариф Осман Хади, който участва в бунтовете миналата година, довели до края на 15-годишното управление на бившата премиерка Шейх Хасина, почина в четвъртък в болница в Сингапур. Той беше прострелян на 12 декември в Дака.

Полицията съобщи, че е идентифицирала заподозрени и че стрелецът най-вероятно е избягал в Индия, където Хасина живее в изгнание. Това доведе до ново дипломатическо напрежение между Бангладеш и Индия. По-рано тази седмица Делхи извика бангладешкия посланик, а Бангладеш от своя страна повика индийския посланик в Дака.

Мерките за сигурност в Дака днес бяха засилени, а погребалната церемония се проведе край сградата на парламента.

Тялото на Хади беше върнато в страната в снощи, а днес беше обявен за ден на национален траур.

Хади беше говорител на културната общност "Инкилаб Мончо", която съобщи, че той ще бъде погребан в кампуса на Университета в Дака, до гроба на известния поет Кази Назрул Ислам.

Опечалените носеха знамена на Бангладеш и скандираха лозунги като "Ние ще бъдем Хади, ще се борим десетилетия наред" и "Няма да позволим смъртта на Хади да остане напразна".

Новината за смъртта му в четвъртък вечерта предизвика насилие, като групи протестиращи нападнаха и подпалиха офисите на два водещи национални всекидневника. Временният лидер на страната, носителят на Нобелова награда за мир Мохамад Юнус, призова гражданите да запазят спокойствие.