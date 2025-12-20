ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдят служител на Елисейския дворец, откраднал прибори от резиденцията на френския президент

Балната зала на Елисейския дворец

Служителят, отговарящ за съхранението на сребърните прибори на френския президент, и още двама мъже ще бъдат изправени пред съда. Обвинението им е за кражба на порцелан и други ценни прибори за хранене, съобщи прокуратурата в Париж.

Администрацията на Елисейския дворец - официалната резиденция на френския президент, подаде сигнал за изчезването на сребърни прибори и съдове, използвани за държавни вечери и други официални събития, предава БТА. Стойността на липсващите предмети се оценява между 15 000 и 40 000 евро, уточняват прокурорите.

Според разследването отговорникът за съхранението на приборите и негов съучастник са били арестувани тази седмица по подозрение в кражба. Третият заподозрян се смята за получател на част от откраднатите вещи. При обиски са били открити около 100 предмета в личния шкаф, автомобила и дома на основния обвиняем, включително медни съдове, порцелан и чаши за шампанско. Част от тях са били пуснати за продажба в онлайн платформи.

Фабрика за порцелан в Севр, един от основните доставчици на Елисейския дворец, е идентифицирала редица от предметите, предлагани в аукционни уебсайтове, съобщи прокуратурата. Част от откритите вещи вече са върнати в президентската резиденция.

Делото срещу заподозрените е насрочено за февруари.

Балната зала на Елисейския дворец

