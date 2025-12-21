Италианец инвестирал пари от наркотрафик в софийски имот

Конфискували апартамент в България след международно разследване

Част от печалбите от международен трафик на кокаин са били инвестирани в недвижим имот в сърцето на София. Това е изводът от мащабна операция с международно съдебно сътрудничество, която доведе до окончателната конфискация на апартамент на стойност над 256 хиляди евро в българската столица. Апартаментът бил собственост на италиански гражданин от Анкона, осъден за трафик на големи количества наркотик, съобщиха медиите на Апенините.

Имотът с площ от 75 кв.м бил използван като форма на пране на парите от трафика и укриване на част от огромните печалби, натрупани от търговията с кокаин. Той бил доставян от Южна Америка и разпространяван в Италия, основно в районите на Милано, Пезаро и Анкона.

След години разследвания и съдебни процедури се стигнало до конфискацията на имота в София. Операцията е координирана от Главната прокуратура на Перуджа под ръководството на главния прокурор Серджо Сотани, в тясно сътрудничество с българските съдебни и данъчни власти. Става дума за сложен и продължителен процес, започнал още с разследването срещу международна мрежа за наркотрафик. То завършило с окончателна присъда през 2011 г.

Въпреки осъждането за наркотрафик, съдебната история на обвиняемия не приключила дотук. След решение на Касационния съд делото било върнато за допълнителни оценки, свързани с по-ранна присъда за измама, извършена през 2005-2006 г. Така през септември 2015 г. случаят отново попаднал в полезрението на прокуратурата за изпълнение на остатъчна присъда от 4 години и 11 месеца затвор.

Именно тогава разследващите насочили вниманието си към финансовото състояние на осъдения. Италианската финансова гвардия в Анкона започнала задълбочена проверка, която разкрила рязък контраст между официално декларираните доходи и реалния стандарт на живот. Сред установените активи били имоти в Италия и България, автомобили и значителни финансови средства, често регистрирани на името на съпругата или трети лица.

Според разследващите картината е ясна -парите от дрогата били превръщани в тухли и бетон, включително в престижен апартамент в София, избран като сигурна инвестиция извън Италия. Именно този имот е бил сметнат за един от най-ценните активи в престъпното портфолио.

След окончателната конфискация апартаментът е продаден на публичен търг от Националната агенция за приходите на България за над 500 хиляди лева. В съответствие с международните споразумения за съдебно сътрудничество, половината от сумата ще бъде преведена на италианската държава.