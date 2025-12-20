28 кандидати за депутати на предсрочните парламентарни избори в Косово са замесени в престъпления

Косовският институт за правосъдие установи, че общо 28 от 1179 кандидати за депутати на предсрочните парламентарни избори в Косово на 28 декември са или са били замесени в престъпления, съобщи вестник "Коха диторе".

Страната изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като не успя да състави правителство, и се насочва към нови избори на 28 декември. Предизборната кампания за тях започна на 17 декември.

В доклад на Косовския институт за правосъдие се посочва, че 19 от 28 кандидати за депутати, замесени в престъпления, са с действащи обвинителни актове, а 12 души от 28 са били осъждани с окончателно решение в миналото.

Престъпленията, в които са замесени 28-те души, са свързани с корупция, злоупотреба със служебно положение и употреба на оръжие.

Според доклада най-голям брой от 28-те замесени в престъпления кандидати за депутатски място – 13 души – са от управляващото в Косово ляво националистическо Движение "Самоопределение", следвани от шестима от десния Алианс за бъдещето на Косово, трима от лявоцентристката Социалдемократическа инициатива, двама от дясноцентристката Демократическа партия на Косово, един от дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово, двама от най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа" и един от Демократическата партия на турците в Косово.