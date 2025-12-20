Магдебург отбелязва една година от атентата на коледния базар, където загинаха шестима

Магдебург почита днес паметта на жертвите на атентата на коледния базар в източногерманския град, при който преди година загинаха шестима души, а стотици бяха ранени.

По време на сутрешната църковна служба днес речи произнесоха църковен служител, лекар и жена, пряко засегнати от атаката. Те подчертаха проявената солидарност и бързата реакция на хората в нощта на нападението на 20 декември 2024 г., пише БТА.

"Държим се заедно и се застъпваме един за друг. Въпреки ужасното престъпление, няма да позволим да ни отнемат Коледа", заяви пострадалата преди година жена.

Тя описа как малко преди атаката базарът е бил изпълнен със светлини, детски смях и аромати на греяно вино и сладкиши. След това, по думите ѝ, автомобил се е врязал в хората и предизвикал хаос. "В рамките на минута всичко се промени. Крясъците все още отекват в главите ни", каза тя.

Жената подчерта, че градът е имал късмет заради незабавната помощ от много хора на място - минувачи, пожарникари, медицински сестри, социални работници и лекари. "Лично благодаря на всички спасители", добави тя.

Очаква се по-късно днес германският канцлер Фридрих Мерц да присъства на вечерната възпоменателна церемония и да произнесе реч. На събитието се очаква и премиерът на провинция Саксония-Анхалт.