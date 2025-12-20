В Албания протестират, лидер дава за пример свалянето на кабинета в България (Видео)

Гражданското движение "Албания става" на Адриатик Ляпай протестира пред сградата на албанския Министерски съвет в Тирана днес с искане за оставката на премиера Еди Рама, съобщи Евронюз Албания.

Протестиращи и полиция влязоха в сблъсъци няколко пъти, тъй като органите на реда се опитаха да премахнат отоплителен генератор, използван от лидера на партията Ляпай, който протестира от дни пред Министерския съвет, като стои там денонощно, пише БТА. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Euronews Albania (@euronews_albania)

В речта си пред протестиращите днес той поиска оставката на албанския премиер и призова младите да се присъединят към каузата на партията му. Protests against the government continue in Albania. Activists from a small political party clashed with police on Saturday as they are demanding that Parliament allow the arrest of Deputy Prime Minister Belinda Balluku. pic.twitter.com/zvMZ91iyAc — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) December 20, 2025

"Призовавам гражданите да се присъединят и Рама да подаде оставка. Рама излъга и не спази обещанията, които даде. Време е новото поколение да се присъедини. Дойде времето доброто да се изправи срещу лошото. (...) Отправям призив към диаспората, време е да освободим родината", заяви Ляпай.

Преди дни той призова албанците да се присъединят към това, което той нарече "бунт срещу албанското правителство и онези, които крадат милиони евро с подпис", информира новинарският портал "Болкан уеб".

"Видяхте ли какво стана в България? Хората принудиха правителството да подаде оставка. Те не излизаха (само) една седмица, бориха се с месеци. От петима станаха десет, (...) докато правителството не подаде оставка", заяви миналата седмица в реч пред свои поддръжници протестиращият Ляпай, цитиран от портала.

Ляпай припомни, че и гръцките земеделци също протестират, призова албанските граждани да се обединят срещу тези, които според Ляпай, крадат от тях, и заяви, че е "дошло време за изгонване на автократа (Еди) Рама".