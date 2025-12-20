ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцките фермери не спират с протеста, блокират границата с България

Гръцките фермери блокират с трактори ГКПП Кулата-Промахон. Снимката е архивна СНИМКА: Антоанета Маскръчка

Протестиращите гръцки фермери решиха днес да продължат да блокират митнически пунктове по границите на страната, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Фермерите на пункта Ексохи по границата с България решиха да засилят протестите си и няма да позволяват преминаването на камиони до 22 ч. местно (и българско) време в събота. Очаква се те да проведат заседание в 19 ч., на което да решат какви действия да предприемат в следващия ден.

Протестиращите на пункта Промахон, също по границата с България, вероятно ще блокират преминаването на камиони до 20 ч., като това зависи от решенията, които ще бъдат взети на заседанието на координационния им комитет, пише БТА.

Митническият пункт Евзони по границата с Република Северна Македония ще бъде блокиран днес за всички превозни средства за четири часа – от 18 ч. до 22 ч

