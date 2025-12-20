ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21950409 www.24chasa.bg

Министърът на транспорта в Германия: Шофьорските курсове са много скъпи - 3500 евро

Учебни коли. Снимка: Архив

Шофьорските курсове в Германия, които в момента струват около 3500 евро, няма да станат по-евтини в близко бъдеще, но правителството работи по въпроса, заяви транспортният министър Патрик Шнидер, цитиран от ДПА.

Въпреки че той е представил основни идеи за по-достъпна шофьорска книжка, дори при най-добро развитие на нещата планираният закон няма да влезе в сила по-рано от началото на 2027 г.

"Няма веднага да стане по-евтино", каза Шнидер, цитиран от БТА.

Министърът обясни, че правителството иска да даде на автошколите повече "възможности и свободи", но пазарът ще определи как това конкретно ще се отрази на цените. Той добави, че тези, които започнат обучението си сега, ще избегнат дългите срокове за чакане и ще получат "мобилност и независимост" по-рано.

"Смятам, че цена от около 3500 евро за шофьорска книжка, каквато е в момента, е твърде висока", заяви той. "В селските райони шофьорската книжка е жизненоважна. И не може да се стига дотам едно семейство с две деца да плаща почти петцифрена сума. Това не отговаря на нуждите на хората", обяви министърът.

Учебни коли. Снимка: Архив

