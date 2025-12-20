Зеленски: Русия засилва атаките, за да блокира достъпа на Украйна до Черно море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ситуацията в южната украинска Одеска област на Черно море е тежка, след като Русия засили атаките си с цел да блокира достъпа на Украйна до Черно море, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Президентът подчерта, че избори могат да се произведат само когато е гарантирана сигурността в страната. Той заяви също, че не е работа на руския президент Владимир Путин да решава как и кога трябва да се произвеждат избори в Украйна.

Зеленски категорично посочи, че избори не могат да се организират в части от Украйна, които са под руска окупация.

По думите му украинският външен министър е започнал първоначална работа по изграждането на инфраструктура, която да позволи гласуване на украинците, живеещи в чужбина.

Президентът заяви още, че решението на Европейския съюз за финансиране на Украйна засилва позициите на Киев в преговорите.

Той допълни, че Украйна работи със Съединените щати за стабилно мирно споразумение, а не за сделка, която да включва "разделяне на територии и ресурси", пише БТА.