ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Продължаваме промяната": Директорът на 138-о учил...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21950425 www.24chasa.bg

Зеленски: Русия засилва атаките, за да блокира достъпа на Украйна до Черно море

1028
Володимир Зеленски

Ситуацията в южната украинска Одеска област на Черно море е тежка, след като Русия засили атаките си с цел да блокира достъпа на Украйна до Черно море, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Президентът подчерта, че избори могат да се произведат само когато е гарантирана сигурността в страната. Той заяви също, че не е работа на руския президент Владимир Путин да решава как и кога трябва да се произвеждат избори в Украйна.

Зеленски категорично посочи, че избори не могат да се организират в части от Украйна, които са под руска окупация.

По думите му украинският външен министър е започнал първоначална работа по изграждането на инфраструктура, която да позволи гласуване на украинците, живеещи в чужбина.

Президентът заяви още, че решението на Европейския съюз за финансиране на Украйна засилва позициите на Киев в преговорите.

Той допълни, че Украйна работи със Съединените щати за стабилно мирно споразумение, а не за сделка, която да включва "разделяне на територии и ресурси", пише БТА.

Володимир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване