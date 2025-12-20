Инцидент на лифт в Черна гора, един чужденец е загинал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е загинал, а друг е ранен след падане от ски лифт на връх Савин Кук в черногорския планински курорт Дурмитор, предаде черногорската национална телевизия РТЦГ.

Според информация на телевизията загиналото и раненото лице са чуждестранни граждани. На ранения бива оказвана медицинска помощ.

Лифтът, където е станал инцидентът, е на 35 години, а едната му колона липсва, информира медията, цитирана от БТА.

На място са пристигнали полиция и спасители. Повече детайли за инцидента не са известни.