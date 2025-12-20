Инцидент на лифт в Черна гора, един чужденец е загинал

Един човек е загинал, а друг е ранен след падане от ски лифт на връх Савин Кук в черногорския планински курорт Дурмитор, предаде черногорската национална телевизия РТЦГ.
Според информация на телевизията загиналото и раненото лице са чуждестранни граждани. На ранения бива оказвана медицинска помощ.
Лифтът, където е станал инцидентът, е на 35 години, а едната му колона липсва, информира медията, цитирана от БТА.
На място са пристигнали полиция и спасители. Повече детайли за инцидента не са известни.