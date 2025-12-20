Президентът на Румъния е получил стотици сигнали от магистрати за проблеми в правосъдната система

Румънският президент Никушор Дан заяви, че е получил стотици страници материали от магистрати във връзка с проблемите в румънската правосъдна система, предаде Аджерпрес.

Той допълни, че ще ги прегледа тази събота и неделя и ще направи изявление във връзка с тях до края на понеделничния ден, след като минат насрочените за понеделник сутринта консултации по въпроса с проблемите в румънската правосъдна система.

Дан допълни, че на консултациите в президентския дворец в Букурещ ще има няколко кръга дискусии, както с групи от магистрати, така и с желаещи да участват индивидуално, и че на срещата няма да се допускат журналисти, за да се запази конфиденциалността на участниците.

"Ще оповестя публично заключенията в края на деня (понеделник, 22 декември) на пресконференция. Паралелно с това колегите ми подготвят резюме на получените документи (свързани с проблемите в съдебната система), което ще публикуваме, без да разкриваме самоличността на изпратилите ги", каза Дан, цитиран от БТА.

Вълна на недоволство заля Румъния на 10 декември след публикуването и излъчването на документалния филм „Правосъдие в плен" на новинарския сайт „Рекордер", в който няколко бивши и настоящи магистрати говорят за натиск върху съдебната система.

Това провокира румънския президент Никушор Дан да призове всички магистрати да му пишат директно за проблемите, с които се сблъскват, и да организира среща на 22 декември в Букурещ за идентифициране на слабостите в съдебната система.