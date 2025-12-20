В Корсика застреляха мъж, заплашвал с нож минувачи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въоръжен с нож мъж, заплашвал случайни минувачи, беше застрелян днес от полицията на остров Корсика, предаде Асошиейтед прес.

АП отбелязва, че инцидентът е станал на фона на засилени мерки за сигурност във Франция по време на празниците.

Полицията получила сигнал около обяд за човек, който заплашва с нож служителите и клиентите в магазин в град Аячо. Когато полицаите пристигнали на място, 26-годишният мъж вече бил напуснал района, пише БТА.

По-късно той бил открит на друго място в центъра на града. Полицаите му наредили да хвърли оръжието, но той не се подчинил. Използван е електрошок, но това не е спряло мъжа и той е тръгнал към полицаите с ножа, след което те открили огън. Нападателят починал на място въпреки намесата на екипите за спешна помощ.

Един полицай е бил леко ранен в ръката. Мотивите на мъжа засега не са известни.

Френският вътрешен министър Лоран Нуниез заяви, че "бдителността е на най-високо равнище" в периода на празниците и че е разпоредил засилване на полицейските патрули на обществени места.