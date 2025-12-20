ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилският президент: Ако САЩ нахлуят във Венецуела, ще стане хуманитарна катастрофа

1832
Луиз Инасио Лула да Силва Снимка: Инстаграм/ lulaoficial

Въоръжено нахлуване на САЩ във Венецуела би било хуманитарна катастрофа, заяви бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва при откриването на срещата на върха на Меркосур в бразиския град Фоз до Игуасу, щата Парана, предаде Франс прес.

"Четири десетилетия след войната за Малвините (както Аржентина нарича Фолклендските острови - бел. ред.) над южноамериканския континент отново витае заплахата военното присъствие на чужда сила", каза Лула, цитиран от БТА.

"Въоръжена интервенция във Венецуела би била хуманитарна катастрофа за (южното) полукълбо и опасен прецедент за света", предупреди той.

В излъчено вчера интервю за телевизия Ен Би Си американският президент Доналд Тръмп не изключи възможността за война срещу Венецуела. "Не, не го изключвам", каза Тръмп в телефонното интервю, записано ден по-рано.

В четвъртък Лула изрази готовност да посредничи за мирно решение между САЩ и Венецуела, "за да се избегне въоръжен конфликт в Латинска Америка", и спомена за възможен разговор с американския си колега.

Вашингтон разположи значителни военни сили в района на Карибите през лятото и оттогава нанесе редица удари по плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибския район и Тихия океан.

От началото на операциите при тези удари бяха убити най-малко 104 души, като правителството на САЩ така и не представи каквито и да било доказателства, че взетите на прицел плавателни съдове действително са участвали в някакъв трафик.

Тръмп впрочем обяви по-рано тази седмица "пълна блокада" на подложени на санкции петролни танкери, плаващи в посока към или от Венецуела. Същевременно американският президент от седмици заплашва със сухопътна интервенция.

САЩ обвиняват венецуелския президент Николас Мадуро, че оглавява мрежа за трафик на наркотици - твърдение, което той отрича.

