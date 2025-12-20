Бразилският президент: Ако САЩ нахлуят във Венецуела, ще стане хуманитарна катастрофа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въоръжено нахлуване на САЩ във Венецуела би било хуманитарна катастрофа, заяви бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва при откриването на срещата на върха на Меркосур в бразиския град Фоз до Игуасу, щата Парана, предаде Франс прес.

"Четири десетилетия след войната за Малвините (както Аржентина нарича Фолклендските острови - бел. ред.) над южноамериканския континент отново витае заплахата военното присъствие на чужда сила", каза Лула, цитиран от БТА.

"Въоръжена интервенция във Венецуела би била хуманитарна катастрофа за (южното) полукълбо и опасен прецедент за света", предупреди той.

В излъчено вчера интервю за телевизия Ен Би Си американският президент Доналд Тръмп не изключи възможността за война срещу Венецуела. "Не, не го изключвам", каза Тръмп в телефонното интервю, записано ден по-рано.

В четвъртък Лула изрази готовност да посредничи за мирно решение между САЩ и Венецуела, "за да се избегне въоръжен конфликт в Латинска Америка", и спомена за възможен разговор с американския си колега.

Вашингтон разположи значителни военни сили в района на Карибите през лятото и оттогава нанесе редица удари по плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибския район и Тихия океан.

От началото на операциите при тези удари бяха убити най-малко 104 души, като правителството на САЩ така и не представи каквито и да било доказателства, че взетите на прицел плавателни съдове действително са участвали в някакъв трафик.

Тръмп впрочем обяви по-рано тази седмица "пълна блокада" на подложени на санкции петролни танкери, плаващи в посока към или от Венецуела. Същевременно американският президент от седмици заплашва със сухопътна интервенция.

САЩ обвиняват венецуелския президент Николас Мадуро, че оглавява мрежа за трафик на наркотици - твърдение, което той отрича.