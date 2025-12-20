ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски подкрепя предложението за тристранни преговори Украйна-САЩ-Русия

1264
Украинският президент Володомир Зеленски Снимка: Архив

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че Украйна ще подкрепи евентуално предложение на САЩ за тристранни преговори с Русия и САЩ, ако то ще доведе до ускоряване на процеса по размяна на затворници и проправи пътя към среща между лидерите на страните, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Америка сега предлага провеждането на тристранна среща между съветници по националната сигурност от Америка, Украйна и Русия", каза Зеленски пред журналисти в Киев.

"Ако такава среща може да се проведе сега и ще позволи размяната на военнопленници или споразумение за тристранна среща на лидерите, то ние подкрепяме тези предложения. Нека видим какво ще стане", добави той.

