Зеленски: Единствено САЩ и Тръмп са способни да убедят Русия да сложи край на войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че САЩ трябва да "упражнят малко повече натиск върху Русия". Той каза това в момент, когато пратеник на Москва пристигна в Маями, за да обсъди с американската страна решение на конфликта в Украйна, предаде Франс прес.

"САЩ трябва ясно да кажат: ако няма дипломатически начин, тогава ще има тотален натиск", подчерта Зеленски, цитирайки възможността например да се доставят повече оръжия на Украйна и да се разширят санкциите срещу Русия, така че да обхванат цялата й икономика.

Зеленски заяви, че единствено САЩ са в способни да убедят Русия да сложи край на войната в Украйна.

"Мисля, че САЩ и президентът Тръмп имат тази сила. Мисля също, че не трябва да търсим алтернативи в САЩ. Всеки друг избор поражда съмнения" във възможността за постигане на мир, отбеляза той в отговор на журналистически въпрос.

Украинският президент каза, че страната му ще подкрепи евентуално предложение на САЩ за тристранни преговори с Русия и САЩ, ако то ще доведе до ускоряване на процеса по размяна на затворници и проправи пътя към среща между лидерите на страните, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Америка сега предлага провеждането на тристранна среща между съветници по националната сигурност от Америка, Украйна и Русия", каза Зеленски пред журналисти в Киев.

"Ако такава среща може да се проведе сега и ще позволи размяната на военнопленници или споразумение за тристранна среща на лидерите, то ние подкрепяме тези предложения. Нека видим какво ще стане", добави той.