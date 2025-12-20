Външните министри на Иран и Великобритания обсъдиха по телефона двустранни въпроси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представители на Иран и Великобритания разговаряха по телефона, за да насърчат засилването на взаимното разбиране, съобщи днес иранското външно министерство, цитирано от Франс прес. Агенцията отбелязва, че този вид разговори между двете страни, чиито отношения са обтегнати, е рядкост.

Иранският външен министър Абас Арагчи и британската му колежка Ивет Купър "обмениха мнения по някои двустранни въпроси", отбеляза министерство, обобщавайки резултатите от състоялия се вчера разговор.

Двамата министри "изтъкнаха необходимостта от продължаване на консултациите на различни равнища, за да се засили взаимното разбиране", се казва в изявлението.

Абас Арагчи "разкритикува безотговорния подход на трите европейски страни по иранския ядрен въпрос", посочи министерството.

Великобритания, заедно с Франция и Германия, е в основата на връщането на санкциите на ООН срещу Иран в края на септември заради ядрената му програма, припомня АФП.

Британски правителствен източник потвърди пред АФП разговора между двете страни и отбеляза, че в него са били обсъдени няколко други въпроса, включително случая с британците Крейг и Линдзи Форман. Тази тема не фигурира в комюникето на иранското външно ведомство, съобщава БТА.

Съпрузите са задържани в Иран от януари по обвинения в шпионаж. Иранските власти твърдят, че те са влезли в страната, представяйки се за туристи, за да събират информация в полза на чужди разузнавателни служби. Двамата са били арестувани, докато пътували из Иран с мотоциклет. Семейството отхвърля обвиненията в шпионаж.

АФП отбелязва, че предишният такъв разговор между външните министри на двете страни се е състоял през октомври.