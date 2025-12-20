ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министерството на правосъдието на САЩ: Досиетата "Епстийн" не са редактирани в полза на Тръмп

1916
Доналд Тръмп. Снимка: КМГ

Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че не е променяло никакви документи, за да предпази президента Доналд Тръмп при публикуването на досиетата, свързани със скандала с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде ДПА.

Нищо не е задържано по тази причина, заяви заместник главният прокурор на САЩ Тод Бланч пред телевизия "Ей Би Си нюз". Бланч отрече също да е имало указания да се редактират свързани с президента материали от досиетата "Епстийн", пише БТА.

"Президентът Тръмп убедено казва от самото начало, че очаква всички досиета, които може да бъдат публикувани, да бъдат публикувани. Точно това и правим", допълни той.

Тръмп познава добре Епщайн, както показват по-ранни снимки. Няма обаче доказателства за участие на президента в скандала, а самият Тръмп винаги е отричал всякакви подобни твърдения.

Въпреки че Тръмп се споменава в някои от сега публикуваните документи, според първите оценки новата информация за отношенията между Епстийн и Тръмп е малко. За момента няма коментар от страна на президента.

Доналд Тръмп.

