Разгледаха следващите стъпки по плана за спиране на огъня в Газа

Представители на САЩ, Египет, Катар и Турция се срещнаха вчера в Маями, щата Флорида, за да разгледат отново следващите стъпки по плана за спиране на огъня в ивицата Газа, гласи общо изявление, публикувано днес от американския специален пратеник Стив Уиткоф и цитирано от Ройтерс.

"Направихме преглед на следващите стъпки в поетапното изпълнение на Всеобхватния мирен план за Газа. Консултациите ще продължат и през следващите седмици, за да се пристъпи към прилагането на втората фаза", се казва в изявлението, цитирано от БТА.