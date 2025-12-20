Аржентина приветства натиска на Тръмп за освобождаване на Венецуела

Аржентинският президент Хавиер Милей приветства днес "натиска от страна на САЩ и Доналд Тръмп за освобождаване на венецуелския народ", предаде Франс прес.

"Свирепата и безчовечна диктатура на наркотерориста Николас Мадуро хвърля тъмна сянка върху нашия регион. Тази опасност и този позор на може да продължават да съществуват на континента, защото накрая ще завлекат всички ни със себе си", заяви ултралибералният аржентински лидер на започналата днес среща на върха на южноамериканския търговски блок Меркосур в бразилския град Фос до Игуасу, пише БТА.

По-рано, при откриването на срещата, бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва, от своя страна, предупреди, че въоръжено нахлуване на САЩ във Венецуела би довело до хуманитарна катастрофа, засрашаваща (южното) полукълбо, и би била "опасен прецедент за света".