ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" надви ЦСКА, но поляци спечелиха турнира з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21952184 www.24chasa.bg

Трима полицаи са ранени при престрелка след семеен скандал в САЩ (Видео, снимки)

2644
Пистолет СНИМКА: Pixabay

Трима служители на реда в американския град Рочестър, щата Ню Йорк, са хоспитализирани с огнестрелни рани, след като семеен скандал ескалира в престрелка, съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес и БТА. 

Един полицейски служител е в критично състояние, втори е тежко ранен, а третият се възстановява от по-леки наранявания след инцидента, станал вчера вечерта. 

Около 22:15 ч. (5:15 ч. българско време днес) полицията е получила сигнал за въоръжен мъж, който се опитва да проникне в жилище. Подателят на сигнала е заявил, че също е въоръжен. По данни на полицията в дома са се намирали мъж и жена, а опитът за проникване е бил извършен от бившия партньор на жената.

Според информацията заподозреният е открил без предупреждение огън по пристигналия полицейски екип и е ранил двама служители. Последвала е престрелка между него и мъжа, подал сигнала, който също е бил ранен и е настанен в болница в тежко състояние. 

Заподозреният е избягал от местопроизшествието, но по-късно е бил открит от друг полицай. Той е прострелял служителя на реда, след което е бил убит при ответния огън, съобщиха властите.

Полицията не е оповестила имената на участниците в стрелбата. 

Пистолет СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване