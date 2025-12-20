Трима полицаи са ранени при престрелка след семеен скандал в САЩ (Видео, снимки)

Трима служители на реда в американския град Рочестър, щата Ню Йорк, са хоспитализирани с огнестрелни рани, след като семеен скандал ескалира в престрелка, съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес и БТА.

Един полицейски служител е в критично състояние, втори е тежко ранен, а третият се възстановява от по-леки наранявания след инцидента, станал вчера вечерта. 3 officers wounded and suspect killed after Rochester domestic violence call https://t.co/hGfvQ9MggT pic.twitter.com/cFbGmt46dd — New York Post (@nypost) December 20, 2025

Около 22:15 ч. (5:15 ч. българско време днес) полицията е получила сигнал за въоръжен мъж, който се опитва да проникне в жилище. Подателят на сигнала е заявил, че също е въоръжен. По данни на полицията в дома са се намирали мъж и жена, а опитът за проникване е бил извършен от бившия партньор на жената.

Според информацията заподозреният е открил без предупреждение огън по пристигналия полицейски екип и е ранил двама служители. Последвала е престрелка между него и мъжа, подал сигнала, който също е бил ранен и е настанен в болница в тежко състояние. BREAKING🚨: 3 Rochester, NY police officers shot while responding to a domestic incident last night. All expected to survive. Suspect killed in shootout with police. Prayers for the officers and their families. pic.twitter.com/ESCSZCqBS2 — Officer Lew (@officer_Lew) December 20, 2025

Заподозреният е избягал от местопроизшествието, но по-късно е бил открит от друг полицай. Той е прострелял служителя на реда, след което е бил убит при ответния огън, съобщиха властите.