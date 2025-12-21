ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голяма авария спря тока в Сан Франциско (Видео)

Значителна част от Сан Франциско беше засегната от мащабно прекъсване на електроснабдяването в събота (местно време, б. ред.), съобщиха градските власти и основният доставчик на електроенергия, съобщи  Ройтерс, цитирани от БТА.

Според „Пасифик Газ енд Електрик“ (Pacific Gas and Electric Company) без ток са останали около 125 000 жители в града, който има население от приблизително 800 000 души.

Департаментът за управление на извънредни ситуации на Сан Франциско призова гражданите да се обаждат на спешния телефон 911 единствено при спешни случаи, застрашаващи живота. Властите препоръчаха да се избягват несъществени пътувания, светофарите да се третират като знак „стоп“, вратите на хладилниците и фризерите да се държат затворени, както и основните електроуреди да бъдат изключени, за да се предотвратят повреди вследствие на пренапрежение.

Към момента не са съобщени подробности за причините за прекъсването или за очакваното време за пълното възстановяване на електроснабдяването.

