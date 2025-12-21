ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тома Биков: Никой няма да изкара 121 депутати на и...

Тръмп обяви Бъдни вечер и 26 декември за празници

Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@FoxNews

Някои американски държавни служители ще имат по-дълга ваканция тази година. В указ президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Бъдни вечер и 26 декември ще бъдат официални празници тази година, което означава, че федералните ведомства и агенции ще бъдат затворени, предава "Яху Нюз", цитирани от БТА.

Както е отбелязано в разпореждането, агенциите могат да изискват от определени служители да работят на тези дати, ако това е необходимо за националната сигурност или други обществени нужди. Указът също така не променя никакви съществуващи закони. За да бъде определен постоянен официален празник – какъвто вече е Коледа – Конгресът трябва да приеме закон, който след това да бъде подписан от президента.

Обичайно е президентите да обявяват Бъдни вечер за празник в зависимост от това в кой ден от седмицата се пада той, за да удължат празничната ваканция. Президентът Тръмп направи това по време на първия си мандат през 2018, 2019 и 2020 г., а бившият президент Джо Байдън стори същото през 2024 г.

Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@FoxNews

