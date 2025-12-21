САЩ задържаха втори петролен танкер на Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бреговата охрана на САЩ задържа днес край Венецуела санкциониран петролен танкер, предаде ДПА, като се позова на няколко американски медии.

Това е вторият подобен случай този месец.

Танкерът е бил задържан в международни води край бреговете на Венецуела. Случаят бележи по-нататъшна ескалация на напрежението между Вашингтон и Каракас, отбелязва ДПА.

В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл": "ТОТАЛНА И ПЪЛНА БЛОКАДА НА ВСИЧКИЯ САНКЦИОНИРАН ПЕТРОЛ", който влиза и излиза от Венецуела. Той се аргументира, че южноамериканската страна е откраднала от Съединените щати петрол, земя и други активи, които трябва да бъдат върнати, съобщи БТА.

В началото на този век Венецуела национализира петролни находища, засягайки интересите на чуждестранни компании, включително от САЩ, припомня ДПА. Това доведе до спорове и искания за обезщетения.

През последните седмици Тръмп засили натиска върху своя венецуелски колега Николас Мадуро.

На 10 декември въоръжените сили на САЩ задържаха край бреговете на Венецуела танкера "Скипър", на който Вашингтон наложи през 2022 г. санкции заради предполагаеми връзки с Иран и подкрепяното от него ливанско движение "Хизбула".