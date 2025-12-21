Дрон развя руски флаг в небето над Киев (Видео)

Дрон с прикрепен руски флаг бе забелязан днес в небето над Киев, предаде ДПА, като се позова на полицията в украинската столица.
Безпилотният летателен апарат е бил пуснат от неизвестни лица.
Полицията разследва случая.
В социалните мрежи се разпространяват видеозаписи с дрона.
Показването на руски символи в Украйна е забранено - близо четири години след като страната бе нападната от своята по-голяма съседка, отбелязва ДПА и БТА.
🇺🇦😂👍 A drone with a Russian flag was launched over Kyiv - they didn't even sound the alarm, pretending they just imagined it.— Vitaliy V (@VitaliyV13) December 21, 2025
No explosions, just a polite reminder of whose air they're sniffing there. pic.twitter.com/nSK5HwjFx9