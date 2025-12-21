ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дрон развя руски флаг в небето над Киев (Видео)

Дрон. СНИМКА: Пиксабей

Дрон с прикрепен руски флаг бе забелязан днес в небето над Киев, предаде ДПА, като се позова на полицията в украинската столица.

Безпилотният летателен апарат е бил пуснат от неизвестни лица.

Полицията разследва случая.

В социалните мрежи се разпространяват видеозаписи с дрона.

Показването на руски символи в Украйна е забранено - близо четири години след като страната бе нападната от своята по-голяма съседка, отбелязва ДПА и БТА. 

 

