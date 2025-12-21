ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Северна Корея призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония

Санае Такаичи СНИМКА: Екс/ @harukaawake

Северна Корея призова днес за ограничаване на ядрените амбиции на Япония. Апелът, отправен от представител на севернокорейските власти, отговарящ за външната политика, бе публикуван от държавната новинарска агенция КЦТА, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Необходимо е стремежът на Япония да се сдобие с ядрено оръжие да бъде ограничен напълно. Страната показва "намерението си да притежава ядрени оръжия", като заявява, че трябва "да преразгледа трите неядрени" принципа, каза въпросният севернокорейски служител.

Според КЦТА Япония е започнала да прави активно подобни коментари веднага щом Съединените щати са одобрили искането от Южна Корея д а ѝ построят подводница с ядрено задвижване.

Япония трябва да притежава ядрено оръжие, заяви в четвъртък представител на канцеларията на новия премиер Санае Такаичи в неформален разговор с репортери. Ден по-късно японското правителство обаче официално потвърди дългогодишните принципи на страната в областта на неразпространението на ядреното оръжие.

