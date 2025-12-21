Путин е готов да започне диалог с Еманюел Макрон

Руският президент Владимир Путин е готов да започне диалог с френския президент Еманюел Макрон, заяви неговият прессекретар Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости.

„Той (Макрон – бел. ред.) каза, че е готов да разговаря с Путин. Вероятно е много важно да си припомним какво каза президентът по време на директната линия. Той също така изрази готовност за диалог с Макрон. Следователно, ако има взаимна политическа воля, тогава това може да се оцени само положително“, каза Песков.

Прессекретарят на Кремъл добави , че евентуален диалог между Путин и френският президент трябва да бъде опит за разбиране на позициите на другия, а не лекция.

По-рано тази седмица Макрон заяви, че Европа трябва отново да потърси диалог с руския президент с цел прекратяване на конфликта. Френският лидер подчерта, че в интерес както на европейците, така и на украинците е да бъде намерена подходяща рамка за подновяване на разговорите в близките седмици.

Междувременно лидерите на Европейския съюз се договориха да предоставят на Украйна заем от 90 милиарда евро, за да покрият очертаващите се бюджетни дефицити, докато войната навлиза в четвъртата си година.

Съгласие обаче не беше постигнато по въпроса за използването на замразени руски активи като източник на финансиране, съобщава бТВ.