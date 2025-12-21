Девет убити и 10 ранени при стрелба в Южна Африка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Девет души са били убити и 10 ранени при стрелба в градче на запад от Йоханесбург, Южна Африка, съобщи Ес Ей Би Си Нюз, цитирани от Ройтерс и БТА.

Властите са започнали издирване на заподозрените, съобщи южноафриканската полиция.

Инцидентът е станал малко преди 1 часа местно време в лицензирана таверна в градчето Бекерсдал, Йоханесбург, съобщи полицията в изявление.

Около 12 неизвестни заподозрени в бял микробус и сребрист седан открили огън по клиентите на таверната и продължиха да стрелят на случаен принцип, докато бягат от мястото, съобщи полицията, добавяйки, че мотивът за стрелбата ще бъде установен след разследване.

Ранените са откарани в медицински заведения за лечение, добави полицията.

Бекерсдал е част от местната община Ранд Уест Сити, чиято уебстраница описва квартала като район, характеризиращ се с високи нива на безработица и бедност поради спад в добива на злато.

Южна Африка, най-голямата икономика в Африка, има един от най-високите проценти на убийства в света, средно около 60 на ден, посочва Ройтерс.