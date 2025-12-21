Полицията влезе в сблъсък с протестиращи в Торино след затварянето на социален център

Вчера вечерта в северния италиански град Торино избухнаха сблъсъци между полицията и протестиращи след затварянето на социален център, при които са били ранени няколко полицейски служители, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА и БТА.

По информация на обществената телевизия „Раи" демонстранти са запалили контейнери за смет и фойерверки, като са хвърляли и камъни и бутилки. Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да възстанови реда, предаде АНСА.

Според агенцията при безредиците са били ранени седем полицейски служители, докато „Раи" съобщава за девет пострадали.

Италианският вицепремиер и министър на външните работи Антонио Таяни осъди насилието, като подчерта, че правото на протест трябва да се зачита, но унищожаването на имущество и нападенията срещу полицаи при изпълнение на служебните им задължения са недопустими.

Представители на левия политически спектър заявиха от своя страна, че протестът е бил мирен и изразиха разочарование от ескалацията на напрежението. Според тях сблъсъците са резултат от закриването на социалния център „Аскатасуна" и от създадената атмосфера на напрежение и страх.

Властите са разчистили младежкия център преди няколко дни, след като преди около три седмици бе извършен вандалски акт срещу редакцията на торинския вестник „Стампа". По данни на разследването в инцидента са участвали леви активисти, за които се твърди, че имат връзки със социалния център. Те са се отправили от пропалестинска демонстрация към офисите на изданието, насилствено са отворили вратите и са нанесли щети на помещенията.