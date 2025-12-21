САЩ сключиха споразумение с Нигерия за здравеопазване в подкрепа на християните

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съединените щати сключиха с Нигерия споразумение в областта на здравеопазването в подкрепа на християните, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

Агенцията определя това като признак за разведряване на двустранните отношения, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди, по думите му, масовите убийства на християни в най-многолюдната държава в Африка.

В комюнике, публикувано вчера, Държавният департамент обяви "петгодишен двустранен меморандум за разбирателство с Федерална република Нигерия с цел укрепване на (нейната) здравна система, с особен акцент върху насърчаването на християните, които предоставят медицинска помощ".

Предвидено е Съединените щати да отпуснат около 2,1 милиарда долара за борба с ХИВ/СПИН, туберкулозата, маларията и полиомиелита, както и в подкрепа на майчиното и детското здраве. Нигерия, от своя страна, е поела ангажимент според изявлението да увеличи разходите си за здравеопазване с приблизително 3 милиарда долара. Деца в Нигерия. СНИМКА: Pixabay

Администрацията на Тръмп осъди извършваното, според нея, преследване на християните в тази държава, като президентът на САЩ дори говори за "екзистенциална заплаха".

Нигерия, чието население е разделено почти поравно между преобладаващо ислямски север и предимно християнския юг, е арена на множество конфликти, в които загиват както християни, така и мюсюлмани, обобщава АФП.

Страната като цяло страда от редица проблеми в областта на сигурността.

Съединените щати междувременно подписаха няколко споразумения в областта на здравеопазването с африкански страни, първото от които - с Кения преди няколко седмици. Следващи новия американски модел за чуждестранната помощ, договорите изискват от тези държави да споделят разходите и да сътрудничат по други въпроси, посочва Франс прес.