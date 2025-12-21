ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ралица Паскалева: Понякога се чудя дали съм добър ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21952693 www.24chasa.bg

КМГ: Китайски робот спечели международен турнир за битки между роботи

КМГ

1440
Снимка: Китайска медийна група

Второто издание на Игрите на бъдещето се проведе от 17 до 23 декември в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Моделът „Гигантска акула 3", самостоятелно проектиран и произведен от китайски клуб, участва в международния турнир за битки между роботи и на финала победи всички отбори, завоювайки шампионската титла, съобщава КМГ.

Роботът тежи 110 килограма, достига максимална скорост от 28 км/ч и развива до 10 000 оборота в минута. С оглед на суровите условия, характерни за състезанията за бойни роботи, китайският екип е направил специални конструктивни решения, които гарантират надеждната и стабилна работа на машината.

В турнира участваха общо 16 отбора от САЩ, Русия, Беларус, Индия и др., сред които имаше и клубове, печелили многократно международни титли. Благодарение на усъвършенствания си дизайн, „Гигантска акула 3" последователно нокаутира съперниците си в мачовете и в крайна сметка спечели състезанието.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване