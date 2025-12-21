КМГ: Китайски робот спечели международен турнир за битки между роботи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Второто издание на Игрите на бъдещето се проведе от 17 до 23 декември в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Моделът „Гигантска акула 3", самостоятелно проектиран и произведен от китайски клуб, участва в международния турнир за битки между роботи и на финала победи всички отбори, завоювайки шампионската титла, съобщава КМГ.

Роботът тежи 110 килограма, достига максимална скорост от 28 км/ч и развива до 10 000 оборота в минута. С оглед на суровите условия, характерни за състезанията за бойни роботи, китайският екип е направил специални конструктивни решения, които гарантират надеждната и стабилна работа на машината.

В турнира участваха общо 16 отбора от САЩ, Русия, Беларус, Индия и др., сред които имаше и клубове, печелили многократно международни титли. Благодарение на усъвършенствания си дизайн, „Гигантска акула 3" последователно нокаутира съперниците си в мачовете и в крайна сметка спечели състезанието.