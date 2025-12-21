ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай представи обединени стандарти за държавните поръчки

Снимка: Китайска медийна група

Китай публикува насоки за уточняване на стандартите и механизмите за прилагане на изискванията при държавните поръчки, като подчерта ангажимента си към честна конкуренция между местни и чуждестранни компании. Документът е съвместно издаден от Министерството на финансите и Министерството на промишлеността и информационните технологии, съобщава КМГ.

Насоките изискват прецизно определяне на това кои продукти се считат за произведени в Китай, научно обосновано формулиране на конкретни стандарти и засилен контрол върху тяхното прилагане. Продуктите, произведени в зони със специален митнически режим, се считат за произведени в Китай. Медицинските изделия, получили одобрение за регистрация от регулаторните органи, също попадат в тази категория. За други продукти решението ще се взема индивидуално.

Документът изрично подчертава равнопоставеното третиране на местни и чуждестранни предприятия, като забранява всякакви дискриминационни бариери в държавните поръчки.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

