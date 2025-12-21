Лидер на евреите в Германия предупреждава за високото ниво на антисемитизма

Налице е опасно ниво на привикване към настоящото много високо равнище на антисемитизъм в Германия, заяви председателят на Централния съвет на евреите в интервю за ДПА, цитирано от БТА.

"Това са неприемливи условия", заяви Йозеф Шустер в интервюто след терористичната атака в Австралия на 14 декември, при която двама мъже застреляха 15 души, повечето от които бяха евреи.

Въпреки че ситуацията в Газа е относително спокойна от влизането в сила на временното примирие през октомври, антисемитизмът не е отслабнал, заяви Шустер.

"Това не е така", каза той пред ДПА. Вместо това "антисемитизмът в Германия е нараснал експлозивно" след извършеното от "Хамас" клане в Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души, а около 250 бяха взети за заложници в Газа. Израел след това започна масирана атака срещу Газа, в резултат на която загинаха около 70 000 души и последва масово осъждане.

Шустер отбеляза, че данните показват, че антисемитизмът се консолидира "на високо, твърде високо ниво. Още по-лошо, моето усещане е, че нашето общество преживява ефект на свикване и приемане за нормално на антисемитизма. Това не трябва да се случва".

Шустер подчерта, че за да могат евреите и палестинците да съжителстват, е необходим диалог, но подчерта, че за да се случи това, трябва да бъдат изпълнени основни условия.

"Правото на Израел да съществува за мен не подлежи на преговори. Не мога да вляза в диалог с хора, които искат да превърнат демонизирането на израелската държава в условие за участието на евреите в обществения живот."