Окончателно: Отцеубиецът от Неделево ще лежи 16 г....

Песков: В графика на Путин до края на годината няма разговор с Тръмп

Владимир Путин Снимка: КАДЪР: Първи канал

Графикът на президента на Русия Владимир Путин за последните седмици на тази година все още не предвижда телефонен разговор с лидера на САЩ Доналд Тръмп, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС, цитиран от БТА.

"Засега няма такъв в графика, но при необходимост може да бъде организиран бързо", каза представителят на Кремъл.

Песков също така отбеляза, че Кремъл ще съобщи по-късно дали Владимир Путин ще поздрави американския си колега Доналд Тръмп с настъпващите Коледа и Нова година.

Владимир Путин

