Украинската противовъздушна отбрана е свалила 75 руски дрона през нощта

Дрон. СНИМКА: Пиксабей

Украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 75 от 97-те дрона, изстреляни от Русия по време на нощна атака, започнала в събота вечер, съобщи Укринформ, цитирани от БТА. 

В 18:00 часа вчера руските сили атакуваха Украйна с 97 ударни безпилотни летателни апарата от типа "Шахед", "Гербера" и други.

Въздушната атака беше отблъсната от самолети, противовъздушни ракетни войски, единици за електронна война и единици за безпилотни системи, както и от мобилни огневи групи на силите за отбрана на Украйна.

Според предварителни данни, към 8:30 часа днес украинската ПВО е свалила или блокирала 75 дрона над северната, южната, западната и източната част на Украйна.

В осем места са регистрирани удари от 19 ударни дрона, както и падане на отломки от свалени дронове на едно място.

Атаката продължава, като няколко вражески безпилотни летателни апарата остават в украинското въздушно пространство, посочва Укринформ.

От своя страна руските средства за противовъздушна отбрана са свалили 29 украински дрона за денонощието, съобщиха от министерството на отбраната на Руската федерация, предаде ТАСС.

